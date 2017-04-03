KTAMS, Vakıflar Bankası’nda toplu iş sözleşmesi imzaladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Vakıflar Bankası yönetimi arasında, çalışanların maaşlarını, özlük haklarını ve tahsisatlarını düzenleyen 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2018 dönemini kapsayacak sözleşmeye, KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erçelik ve Genel Müdür Cengiz Erçağ imza koydu.

Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu imza törenine onur tanığı olarak katıldı. Amacaoğlu da sözleşmeye imza attı. İmza töreninde ayrıca KTAMS’ın Toplu Sözleşmeler Sekreteri Deniz Tuğberek de hazır bulundu.

2 yıllık toplu iş sözleşmesinin imzalanmasına geçilmeden kısa bir açıklama yapıldı.

KAPTAN

İlk sözü alan KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan, “Gündemimizde olan bir sorunu bitirmekten, Vakıflar Bankası’nda toplu iş sözleşmesi imzalamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kaptan, sürece katkı koyanlara teşekkür ederek, sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

AMCAOĞLU

Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu, toplu iş sözleşmelerinin böyle kurumların önemli gereklerinden biri olduğunu ifade ederek, sözleşmenin taraflar için hayırlı olmasını temenni etti.

Amcaoğlu, Vakıflar Bankası’nın kendileri için önemli bir kurum olduğunu da sözlerine ekledi.