  • BIST 4.830,75
  • Altın 1248.577
  • Dolar 19.4145
  • Euro 21.4528
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABilim insanları uyardı: Öpüşmekle de bulaşabilir

KTAMS ve Kamu-İş: Personel eksikliği sorunu giderilmezse seçimde görev alacak personel bulunamayacak

» »
KTAMS ve Kamu-İş, mahkemelerdeki personel eksikliği sorunu giderilmediği takdirde, 25 Haziran'daki ara seçimde görev alacak personel bulunamayacağı uyarısında bulundu. Sendikalar yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta tüm ilçelerdeki mahkemelerde gev yapıla
KTAMS ve Kamu-İş: Personel eksikliği sorunu giderilmezse seçimde görev alacak personel bulunamayacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümete, mahkemelerdeki personel eksikliği sorunu giderilmediği takdirde 25 Haziranda yapılacak olan seçimlerde görev alacak personel bulunamayacağı uyarısında bulundu.

KTAMS’tan yapılan açıklamada, KTAMS VE Kamu-İş’in mahkemelerdeki personel eksikliğine dikkat çekmek için Güzelyurt'ta uyarı grevi yaptığı hatırlatılarak, buna rağmen hükümetin sendikalarla diyalog kurmadığı ve sorunun çözümü için adım atmadığı belirtilerek eleştirildi.

Açıklamada, “Hükümeti son kez uyarıyoruz! Mahkemelerdeki personel eksikliği sorunu giderilmediği takdirde 25 Haziranda yapılacak olan seçimlerde görev alacak personel bulunamayacak. Konu ile ilgili kararlılığımızı önümüzdeki hafta tüm ilçelerdeki mahkemelerde yapacağımız grevlerle ortaya koyacağımızı belirtiriz” denildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTGB’den 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri26 Nisan 2023 Çarşamba 10:53
  • KAMUSEN, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı26 Nisan 2023 Çarşamba 10:36
  • Trafik Kazası! 2 Kişi Yaralandı26 Nisan 2023 Çarşamba 10:10
  • CTP Gençlik Örgütü MYK’sı belirlendi26 Nisan 2023 Çarşamba 09:39
  • Kamu İhale (Değişiklik) Yasası yürürlüğe girdi26 Nisan 2023 Çarşamba 09:10
  • ‘Hasat’ operasyonu: 880 gram uyuşturucu ele geçirildi26 Nisan 2023 Çarşamba 08:55
  • Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak26 Nisan 2023 Çarşamba 08:46
  • Ara seçimin 25 Haziran’da yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de26 Nisan 2023 Çarşamba 08:40
  • Hatice intaç yazdı... "Gül Mevsimi"26 Nisan 2023 Çarşamba 08:00
  • Mesajınız var... 26 Nisan 2023 Çarşamba26 Nisan 2023 Çarşamba 07:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti