KTAMS ve Kamu-İş: Personel eksikliği sorunu giderilmezse seçimde görev alacak personel bulunamayacak

KTAMS ve Kamu-İş, mahkemelerdeki personel eksikliği sorunu giderilmediği takdirde, 25 Haziran'daki ara seçimde görev alacak personel bulunamayacağı uyarısında bulundu. Sendikalar yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta tüm ilçelerdeki mahkemelerde gev yapıla

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümete, mahkemelerdeki personel eksikliği sorunu giderilmediği takdirde 25 Haziranda yapılacak olan seçimlerde görev alacak personel bulunamayacağı uyarısında bulundu.

KTAMS’tan yapılan açıklamada, KTAMS VE Kamu-İş’in mahkemelerdeki personel eksikliğine dikkat çekmek için Güzelyurt'ta uyarı grevi yaptığı hatırlatılarak, buna rağmen hükümetin sendikalarla diyalog kurmadığı ve sorunun çözümü için adım atmadığı belirtilerek eleştirildi.

Açıklamada, “Hükümeti son kez uyarıyoruz! Mahkemelerdeki personel eksikliği sorunu giderilmediği takdirde 25 Haziranda yapılacak olan seçimlerde görev alacak personel bulunamayacak. Konu ile ilgili kararlılığımızı önümüzdeki hafta tüm ilçelerdeki mahkemelerde yapacağımız grevlerle ortaya koyacağımızı belirtiriz” denildi.