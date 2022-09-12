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KTAMS ve Kamu-Sen: “Yarın 09.30’da yine Kamu Hizmeti Komisyonu önünde olacağız”

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KTAMS ve Kamu-Sen: “Yarın 09.30’da yine Kamu Hizmeti Komisyonu önünde olacağız”
KTAMS ve Kamu-Sen: “Yarın 09.30’da yine Kamu Hizmeti Komisyonu önünde olacağız”

KTAMS ve Kamu-Sen, 17 yıldır gözlemci statüsü ile mülakatlarda yer alan sendikalarla paylaşılan adayların kriter puanları, bilgi ve belgelerinin artık kendileri ile paylaşılmadığı gerekçesiyle Kamu Hizmeti Komisyonu’na giderek Komisyon odasına girdi. Şikayet üzerine, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, “mülke tecavüz” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Karakolda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan sendika başkanları, basına açıklamalarda bulunarak, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu’na demokratik ve şeffaf olmadığı yönünde suçlamalar getirdi.

- Bengihan: “Komisyon Başkanı ‘hitlervari’ bir zihniyetle hareket ediyor”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, 17 yıldır tüm mülakatlarda sendikaların gözlemcilik yaptığını ve adayların kriter puanları, bilgi ve belgelerinin sendikalara verildiğini belirterek, “Ne oldu da şimdi bunlar sendikalara verilmiyor?” diye sordu.

İdarenin yapacağı tüm işlemlerin gerekçeli olması gerektiğini vurgulayan Bengihan, “Şeffaflık, adalet ve hakkaniyet açısında gözlemcilere verilen belgeler ve bilgilerin verilmesinin ne sakıncası var? Bize göre partizanca uygulamalar yapmak istiyor” ifadelerini kullandı.

“Şu an Komisyon Başkanı ‘hitlervari’ bir zihniyetle hareket ediyor, bunun sorumlusu da kendisini oraya atayan Ersin Tatar’dır” diyen Bengihan, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından atandığını belirttiği üç komisyon üyesini de sessiz kalmakla suçladı.

Komisyon Başkanı Ömer Köseoğlu’nun Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde “partizanca istihdamlara imza attığını” savunan Bengihan, bunlarla ilgili mahkemenin hala devam ettiğini ileri sürdü.

Yarın saat 09.30’da yine Komisyon önünde olacaklarını açıklayan Bengihan, “Köseoğlu’na sürprizimiz var. Bu burada kalmaz” dedi.

- Atan: “Sebep olanlar bunun hesabını verecek”

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ise, bugün demokrasinin yara aldığını kaydederek, buna sebep olanların hesap vereceğini söyledi.

Atan, “Sayın Köseoğlu’nun zihniyeti ‘Ben yaparım olur’dur. Kendisini atayanlar da seyirci kalıyor. Biz rahatız… Bugün geldik polise ifade verdik. Gerekirse yatarız da. Ama buna sebep olanlar bunun hesabını verecek” diye konuştu.

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