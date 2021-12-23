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KTAMS ve KAMUSEN, Pazartesinden İtibaren Ek Mesaiye Kalmama Kararı Aldı

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KTAMS ve KAMUSEN, Pazartesinden İtibaren Ek Mesaiye Kalmama Kararı Aldı
KTAMS ve KAMUSEN, Pazartesinden İtibaren Ek Mesaiye Kalmama Kararı Aldı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), 6 aydan bu yana ek mesailerin ödenmemesi nedeniyle 27 Aralık Pazartesinden itibaren ek mesaiye kalmama eylemine gitme kararı aldı.

Konuyla ilgili KTAMS ve KAMUSEN’den yapılan ortak açıklamada, eylemin hastanelerin yoğun bakım servisleri hariç iki sendikanın örgütlü olduğu tüm işyerlerinde geçerli olacağı belirtildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Kamu çalışanlarının altı aydan beri ödenmeyen ek mesaileri ilgili olarak hükümetin sendikalarımızı muhatap alıp bir ödeme planı sunmaması, hiçbir şekilde sendikalarımızla istişarede bulunmaması nedeniyle 27 Aralık pazartesi gününden itibaren hastanelerin yoğun bakım servisleri hariç örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde ek mesaiye kalmama eylemi başlatacağımızı duyururuz”

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