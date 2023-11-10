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KTAMS ve KAMUSEN, Sivil Havacılık İtfaiyesindeki eksikliklere dikkat çekti...

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KTAMS ve KAMUSEN, Ercan Sivil Havacılık İtfaiyesindeki eksikliklere dikkat çekmek için uyarı eylemi yaptı.
KTAMS ve KAMUSEN, Sivil Havacılık İtfaiyesindeki eksikliklere dikkat çekti...

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Sivil Havacılık Dairesi İtfaiyesinde var olan ekipman eksikliklerinin giderilmesi için uyarı eylemi yaptı.

Sivil Havacılık Ercan İtfaiyesinde basın açıklaması yapan sendikalar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı göreve davet ederek, sorunların bir an önce giderilmesini istedi.

-Bengihan

Eylemde ilk sözü KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan aldı.

Bengihan, 20 Temmuz’da yeni binasına taşınan itfaiye çalışanlarına, binadaki eksikliklerin en kısa sürede giderileceği sözünün verildiğini ancak 3 ay geçmesine rağmen bir adım atılmadığını ifade etti.

Bengihan, mevcut sorunların daha da büyüdüğünü, binada yeterli elektrik olmaması nedeniyle, kurulan 2 jeneratörün patladığını, su motorlarının yandığını aktardı. Bengihan, şu an üçüncü jeneratörün devrede olduğunu kaydederek, bir an önce bu sorunun giderilmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasında itfaiyedeki alarm-anons sistemi, hidratlardaki su, acil durum garaj kapısı ve EBS sistemi gibi sorunların da giderilmediğini ifade eden Bengihan, Ercan Havalimanı’ndaki grev yasağının 24 Kasım’da biteceğini  anımsatarak, Bakan Arıklı’yı göreve davet etti.

-Atan

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da konuşmasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı, göreve davet etti, sorunları gelip yerinde görmesini istedi.

Altyapıdaki sıkıntıların giderilmemesi halinde sorunların daha da büyüyeceğini öne süren Atan, bir an önce İtfaiyeye 2 araç alınması gerektiğini kaydetti.

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