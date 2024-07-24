  • BIST 11025.51
  • Altın 2547.33
  • Dolar 32.8151
  • Euro 35.6144
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKan stoklarında eksiklik: Acil kan bağışı çağrısı!

KTAMS: Vekaleten atama talebinin yerine getirilmesi İyi İdare Yasası’na aykırı

» »
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Dairesi'ndeki "Müdür Muavini ve Şube Amiri" kadrolarına vekaleten atama yapılması talebinin İyi İdare Yasası’na aykırı olduğunu belirtti.
KTAMS: Vekaleten atama talebinin yerine getirilmesi İyi İdare Yasası’na aykırı

Bengihan, liyakatın geri plana atılarak yapılacak vekaleten atamaların kamu hizmetinin etkinliğini ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyeceği görüşünü dile getirerek, kamu yararı gözetmeden yapılan tüm işlemlere karşı demokratik eylem hakkını kullanacaklarını belirtti. 

Bengihan yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Dairesi'nde bulunan bir "II. Derece Müdür Muavini" ve altı "III. Derece Şube Amiri" mevkiinin münhal ilan edilerek doldurulması için gereken yazışmaların Ocak 2024 tarihinde başlatıldığını ifade etti.

Bengihan, yazışmalar neticesinde Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhal ilanının açılmasının uygun bulunduğu ancak, bu kararın akabinde Tapu ve Kadastro Daire müdürünün İçişleri Bakanlığı’na temmuz ayında yazdığı diğer bir yazıyla ilgili kadrolara “vekaleten atama yapılmasını talep ettiği” bilgisinin kendilerine ulaştığını kaydetti.

 - “Kamu hizmetleri kamunun yararına olmalıdır”

 “Fırsat eşitliğini ve liyakati hiçe sayarak siyasi maksat taşıyan bu talebin yerine getirilmesi, İyi İdare Yasası’na aykırıdır.” ifadesini kullanan Bengihan, sendika olarak Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na yazdıkları yazıda söz konusu kadroların münhal ilan edilerek doldurulması gerektiğinin vurgulandığını ifade etti.

Bengihan, kamu hizmetlerinin kamunun yararına olması gerektiğini ve kamu yönetiminin hiçbir siyasi partinin "arka bahçesi" konumuna düşürülemeyeceğini söyledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gulamkadir: Gençlerin taleplerini öncelikli olarak ele alıyoruz23 Temmuz 2024 Salı 15:54
  • Kurultay istihdamı denilmişti... Bengihan’dan düzeltme geldi23 Temmuz 2024 Salı 15:53
  • Yıllardır ülkede kaçaklar... Çalıştıkları iş yerlerine soruşturma başlatılacak23 Temmuz 2024 Salı 15:03
  • Ersin Tatar: Kıbrıs’ta iki ayrı halk, demokrasi, devlet var23 Temmuz 2024 Salı 15:02
  • KTTO: Kıb-Tek’teki akaryakıt örneklerini analiz ettirmeye talibiz23 Temmuz 2024 Salı 14:58
  • Güney'de pahalılık ve diğer konulardaki tüketici şikâyetlerinde artış!23 Temmuz 2024 Salı 14:57
  • Bir günde 4 yangın…23 Temmuz 2024 Salı 14:52
  • 2 bin 592 sürücü kontrol edildi: 52 araç trafikten men23 Temmuz 2024 Salı 14:51
  • DAÜ-SEN: Kamu arazileri kamu yararına kullanılmalı dedi EVKAF'a çağrıda bulundu23 Temmuz 2024 Salı 14:46
  • Alaniçi’nde iş kazası: 3 metre yükseklikten düştü23 Temmuz 2024 Salı 14:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti