  • BIST 1.099
  • Altın 469,346
  • Dolar 7,4265
  • Euro 8,8208
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1214 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

KTAMS yarın da greve devam edecek

» »
KTAMS, yarın 08.00 - 14.30 saatleri arasında sağlık hizmetleri dışındaki tüm iş yerlerinde greve devam edeceğini açıkladı.
KTAMS yarın da greve devam edecek

KTAMS, yarın 08.00 - 14.30 saatleri arasında sağlık hizmetleri dışındaki tüm iş yerlerinde greve devam edeceğini açıkladı.

KTAMS’tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizdeki bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektör çalışanları için sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak rotasyon usulü ile çalışma sisteminin uygulanması talebimize, UBP-HP Hükümeti’nden resmi bir yanıt gelmemesi üzerine Sendikamız KTAMS, yarın 08.00 – 14.30 saatleri arasında Sağlık hizmetleri dışındaki tüm işyerlerinde greve devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oktay: Su en geç 25 Eylül'de Türkiye'den KKTC'ye gelecek!10 Eylül 2020 Perşembe 16:24
  • KTAMS: “Uyarılar dikkate alınmazsa eylemler sürecek”10 Eylül 2020 Perşembe 16:17
  • 3 Hemşirenin testi pozitif10 Eylül 2020 Perşembe 16:11
  • Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: “Bilim insanlarının sesine kulak verilmeli”10 Eylül 2020 Perşembe 15:06
  • Akıncı bu haftaki tüm etkinliklerini erteledi10 Eylül 2020 Perşembe 13:56
  • Fuat Oktay ve Ersin Tatar Su temin projesindeki tamiratı birlikte inceleyecek10 Eylül 2020 Perşembe 13:07
  • İlçe Emniyet Kurulları 6 İlçede 300 Mekanda Denetim Yaptı10 Eylül 2020 Perşembe 12:50
  • Hazine-Sen'den Basın Açıklaması10 Eylül 2020 Perşembe 12:16
  • 3. Kattan Düştü, Ağır Yaralandı10 Eylül 2020 Perşembe 12:15
  • H.A (E-26) Girne'de Çalıştığı Yeri Soydu10 Eylül 2020 Perşembe 12:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti