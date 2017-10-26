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KTAMS, yarın Girne'de tam gün grev yapacak

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KTAMS, yarın Girne'de tam gün grev yapacak
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetin sorunlara yönelik  hiç bir adım atmadığını ileri sürdüğü Girne Çalışma Dairesi’nde yarın eylem ve tam gün grev yapacak.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan yaptığı yazılı açıklamada,  Girne Çalışma Dairesi’ndeki sorunlara dikkat çekti.

Kaptan, ülkenin en hızlı gelişen bölgesi olan Girne’de yaklaşık 14 bin tescilli işyeri bulunduğunu, bu işyerlerinin denetimlerini yapmakla görevli sadece iki müfettiş  olduğunu ifade etti.

Kaptan Çalışma Dairesi personel sayısının  çok yetersiz olduğunu ve bunların bir kısmının  geçici, Özelleştirme Yasası ve Özürlüler  Yasası kapsamında istihdam edildiğini, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanan personel sayısının  yok denecek kadar az olduğunu belirtti

Kaptan, “Girne Çalışma Dairesi ile ilgili tüm uyarı ve eylemlerimize rağmen hiçbir adım atmayan hükümet, çalışanlarımızla birlikte bu dairede grev yapma kararı almamıza neden olmuştur. Bu sebeple KTAMS olarak Girne Çalışma Dairesi’ nde yarın eylem ve tam gün grevde olacağız” dedi.

Kaptan, en önemli değerin insan hayatı olduğunu, UBP-DP hükümetinin; iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak denetimleri yapacak müfettiş istihdamlarını yapmayarak, Çalışma Dairesi’ni işlevsizleştirmekte olduğunu ileri sürdü

Kaptan UBP-DP hükümetine Çalışma Dairesi münhallerinin bir an önce ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Yarın ayrıca saat 10.30’da Çalışma Dairesi önünde basın açıklaması yapılacak.

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