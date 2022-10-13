KTAMS yarın Meclis’te iki saatlik grev uygulayacak

KTAMS, Meclis kadrolarıyla ilgili ilk atama ve terfi münhalleri ilan edilmediği gerekçesiyle yarın Cumhuriyet Meclisi’nde 2 saatlik grev uygulayacak.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Meclis kadrolarıyla ilgili ilk atama ve terfi münhalleri ilan edilmediği gerekçesiyle yarın Cumhuriyet Meclisi’nde 2 saatlik grev uygulayacak. Sendika yarın saat 09.00’da Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) önünde basın açıklaması yapacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Meclis kadrolarıyla ilgili ilk atama ve terfi münhalleri için KHK’ya bir yıl önce yazılı talepte bulunulduğunu ancak münhallerin hala ilan edilmediğini kaydetti. KHK’nın keyfi tutumunu protesto etmek için yarın 08.00-10.00 saatleri arasında Meclis’te iki saatlik grev uygulayacaklarını ifade eden Bengihan, saat 09.00’da ise KHK önünde basın açıklaması yapacaklarını belirtti.