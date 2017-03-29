KTAMS, yarın telekomünikasyon dairesi 192 servisinde greve gidecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yarın 08:30-12:30 saatleri arasında Telekomünikasyon Dairesi 192 servisinde greve gideceğini açıkladı.

Konuyla ilgili KTAMS’tan yapılan açıklamada, “Ülkemizdeki gelişmeler ve hükümetin yanlış kararları sonrası halkımızın huzursuzluğu ve çalışanların endişeleri karşısında duyarsız kalmayan sendikamız KTAMS uyarı grevine gidiyor” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Halkımızın öz kuruluşlarını bir bir satan, devreden ve bunların açıklamasını bile yalan, yanlış bilgilerle yapan UBP-DP azınlık hükümetinin gitme zamanı çoktan gelmiştir. Son olarak halkın kuruluşu olan Telekomünikasyon Dairesi’nin bir bilinmeze sürüklenmesini ve bunun halktan, çalışandan gizli kapılar arkasına saklanarak yapılmasını asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Hükümete soruyoruz;

Telekomünikasyon Dairesi’ni neyin karşılığında verdiniz? Kime verdiniz? Çalışan için ne planladınız? Çalışan ne olacak? Tüm bu soruların cevabı için 30 Mart Perşembe günü 08:30-12:30 saatleri arasında Telekomünikasyon Dairesi 192 servisinde KTAMS olarak çalışanlarla birlikte grevdeyiz.”