  • BIST 2.045,16
  • Altın 791.06340
  • Dolar 13.799
  • Euro 15.6416
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

KTAMS: Yeni Asgari Ücret Brüt Net 6 Bin 90 Tl Olacak Şekilde Kabul Edilmeli

» »
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yeni asgari ücretin net 6 bin 90 TL olacak şekilde kabul edilmesini talep etti.
KTAMS: Yeni Asgari Ücret Brüt Net 6 Bin 90 Tl Olacak Şekilde Kabul Edilmeli

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yeni asgari ücretin net 6 bin 90 TL olacak şekilde kabul edilmesini talep etti.


KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında sendikanın çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dile getirdi.


Talepler arasında, ocak ayında tüm kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olan yüzde 37.26’lık Hayat Pahalılığı ödeneğinin yanı sıra, kamuya Göç Yasası olarak nitelendirilen “47/2010” kapsamında istihdam edilenlere +4 puanlık ek artışın yapılmasını da talep etti.


KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ekonomik sıkıntılar nedeniyle emekçilerin hayatının her geçen gün daha da zorlaştığını, halkın alım gücünün düştüğünü belirterek, “Hem özel sektör hem de kamu çalışanları hayatlarını dünden daha zor koşullar altında sürdürüyor” dedi.


Bengihan şunları kaydetti:
 “Sendikamızın hesapladığı ve kamuoyuyla paylaştığı üzere, şu an açlık sınırı 5 bin 774 TL iken, asgari ücret bunun tam 1.450 TL altında kalarak 4 bin 324 TL’dir.
Talebimiz; asgari ücretin açlık sınırının altında kalmayacak şekilde brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olacak şekilde kabul edilmesidir.
Yarın toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu bağlamda karar alması elzemdir.
Ayrıca kamuda ‘Göç Yasası’ altında yapılan istihdamlarla, 7/79 sayılı yasa ile istihdam edilenler arasında yaklaşık yüzde 20’lik bir maaş farkı bulunmaktadır. Bu maaş farkının daha da büyümemesi adına, Ocak ayında tüm kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olan yüzde 37.26’lık Hayat Pahalılığı ödeneğinin yanında, Göç Yasası tahtında kamuya alınanlara +4 puanlık bir ek artışın yapılması gerekmektedir.
Sendikamız ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ prensibinden yola çıkarak, aynı işlerde çalışıp farklı maaş alan kamu çalışanları arasındaki bu adaletsizliğe son verilmesini talep etmektedir.
Gerek şu an hükümette olanların gerekse seçimlerden sonra kurulacak yeni hükümette göreve gelecek olanların bu konuyla ilgili adımlarını takip edeceğimizi ve ısrarlı olacağımızı da vurgulamak isteriz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 713 Vaka10 Ocak 2022 Pazartesi 19:49
  • ABD Lefkoşa Büyükelçiliği’nden Birkan Uzun İçin Taziye Mesajı10 Ocak 2022 Pazartesi 18:14
  • 1 Haftada 10 Yangın Çıktı10 Ocak 2022 Pazartesi 18:05
  • Hasipoğlu: Birkan Uzun’un Diktiği Bayrağı Zirvede Taşımaya Devam Edeceğiz10 Ocak 2022 Pazartesi 17:23
  • Tarımsal Öğretimin Başlangıcının 176. Yılı Kutlama Etkinliği Yapıldı10 Ocak 2022 Pazartesi 16:58
  • Birkan Uzun Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı10 Ocak 2022 Pazartesi 16:51
  • 74 Kaza 1 Ölü10 Ocak 2022 Pazartesi 16:45
  • 2021 Yılında Toplam 882 Yangın Meydana Geldi10 Ocak 2022 Pazartesi 16:33
  • Asgari Ücret Yarın Yeniden Değerlendirilecek10 Ocak 2022 Pazartesi 16:04
  • Çavuşoğlu: SÜTEK Laboratuvarı, AB Standartlarında Bir Laboratuvar10 Ocak 2022 Pazartesi 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti