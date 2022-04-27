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KTAMS, Yetkili Olduğu Bakanlık ve Kurumları Açıkladı

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KTAMS, Yetkili Olduğu Bakanlık ve Kurumları Açıkladı
KTAMS, Yetkili Olduğu Bakanlık ve Kurumları Açıkladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, KTAMS’ın yetkili olduğu bakanlık ve kurumları açıklayarak, kamuda en çok üyeye sahip sendika olduğunu belirttiği  KTAMS’a güvenen tüm çalışanlara teşekkür etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, ülkede yaşam koşullarının giderek ağırlaştığını ve örgütlü mücadelenin kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Sendikamız, dar ve sabit gelirli kesimlerin, emeklilerin, kamu ve özel sektör çalışanlarının  insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyine kavuşması adına örgütlenme çalışmalarına  hız verirken özel sektör çalışanlarının da sendikalaşması için yasal düzenleme yapılmasının şart olduğu bilinciyle bu konuda gerekli mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır” dedi.

KTAMS’ın “kamuda en çok üyeye sahip sendika olmasında katkısı bulunan ve sendikaya güvenen tüm çalışanlara” teşekkür eden Bengihan, üyelerinin KTAMS’a olan güvenlerine layık olmak için hak mücadelesine aynı inançla devam edeceklerini vurguladı.

Açıklamaya göre, KTAMS’ın yetkili olduğu bakanlık ve kurumlar şunlar:

Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mahkemeler, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Kamu Hizmeti Komisyonu, Kalkınma Bankası, Merkez Bankası, Kıbrıs Vakıflar Bankası, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Yayın Yüksek Kurulu, Lefke Avrupa Üniversitesi.

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