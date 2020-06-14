KTAMS: “Yönetmeliğe aykırı uygulamaya asla müsade etmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Vakıflar Bankası’na içinde bulunulan hassas dönemde bir odacı, iki hukukçu ve 2 veznedarın sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesinin sorumlu bir banka yönetimi anlayışı olmadığını kaydetti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yapılan istihdamların basın tarafından sorgulanması üzerine banka genel müdürünün “sözleşmeli istihdamları sendikayla birlikte istişare ettik” şeklindeki söyleminin de kesinlikle doğru olmadığını, istihdam konusunda sendikayla hiçbir şekilde görüşülmediğini ve bilgi de paylaşılmadığını vurguladı.

Bengihan yazılı açıklamasında, sendikanın 1996 yılından beri Kıbrıs Vakıflar Bankası çalışanlarının toplu iş sözleşmesini imzalayan yetkili sendika olarak her zaman için hem bankayı hem de çalışanları düşünen ve koruyan sorumlu sendikacılık bilinciyle hareket ettiğini ifade ederek, sendikanın, çalışanların hak ve menfaatlerinin gelişmesinin yanında bankanın da büyüyerek ülkedeki en güçlü, en prestijli bankalardan biri olması için çalışanlarla birlikte elinden gelen fedakârlığı gösterdiğini belirtti.

Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın Organizasyon, Kadro ve Personel Yönetmeliği’nin 2. Maddesi’nin “b” fıkrasına dikkat çeken Bengihan, banka yönetim kurulunun acil ihtiyaç ve genel müdürün yazılı önerisi ile ikisi hukukçu olmak üzere 10 kişiyi sözleşmeli banka memuru olarak istihdam etme yetkisi olduğunu bildirdi.

“AÇIKLAMA BEKLİYORUZ”

Bankaya sözleşmeli personel istihdamı yapılacağında hangi durumlarda ve hangi statüde olacağının sayıları ile birlikte belirtildiğini kaydeden Bengihan, sendika olarak banka yönetim kuruluna şu soruları yönelttiklerini ve açıklama beklediklerini belirtti:

“Personel yönetmeliği acil durumlarda sadece banka memuru ve hukukçu olarak sözleşmeli personel istihdam edilebileceğini belirtmesine rağmen odacı statüsünde sözleşmeli personel istihdam edilmesinin yönetmeliğe açıkça aykırı olduğunu bile bile ve benzer konuda da mahkemede sendikamız tarafından açılan dava devam ederken hangi gerekçe ile böyle bir istihdam yapıyorsunuz?

Bankanın şu an hukuk danışmanı ve davalık dosyaların takibini yapan hizmet alımı şeklinde üç hukukçusu varken, yönetmelikte de acil ihtiyaç olması koşulu aranırken yönetim kurulu ne gibi bir acil ihtiyaç için mevcut hukukçulara ek olarak 2 yeni hukukçu sözleşmeli istihdamı yapmıştır?”

“HER TÜRLÜ DEMOKRATİK EYLEM HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ”

KTAMS’lı çalışanları ve bankayı zora sokacak girişimlere asla müsaade etmeyeceklerini kaydeden Bengihan, “Organizasyon, Kadro ve Personel Yönetmeliği’ne aykırı olarak yapılan uygulamalara karşı da her türlü demokratik eylem hakkımızı kullanacağımızı vurgularız” ifadelerini kullandı.