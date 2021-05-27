KTAMS: Zam geri alınsın

Halkın ekonomik olarak çok zor durumda olduğu, binlerce insanın işsiz kaldığı bu günlerde tüp gaza zam yapılması en basit anlatımla insafsızlıktır.

Halkın ekonomik olarak çok zor durumda olduğu, binlerce insanın işsiz kaldığı bu günlerde tüp gaza zam yapılması en basit anlatımla insafsızlıktır.

Hayatı ucuzlatacağı vaadi ile hükümete gelenler maalesef ucuzlatmak bir yana sürekli zamlarla çalışanlara, emeklilere, dar ve sabit gelirlilere hayatı zindan etmiştir.

Türk Lirasının büyük oranda değer kaybetmesiyle halkın alım gücü sürekli erirken, hayat pahalılığı ödeneğinin dört ay süreyle dondurulması, üstüne bir de temel tüketim maddelerine sürekli zam yapılması sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmayan, halk düşmanı bir anlayışın ürünüdür.

UBP-DP-YDP Hükümetini uyarıyoruz! Halkın tahammül sınırını zorlamaktan vazgeçin. Tüp gaz zammını derhal geri alın.