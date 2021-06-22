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KTAMS zamlara tepki göstererek, hükümeti istifaya çağırdı

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, zamlara tepki göstererek, hükümeti istifaya çağırdı. Bengihan, “Bu yapılanlar halk düşmanlığıdır” dedi.
KTAMS zamlara tepki göstererek, hükümeti istifaya çağırdı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), zamlara tepki göstererek, hükümeti istifaya çağırdı.

KTMAS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, hayatı ucuzlatma vaadiyle kurulan UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin  zam şampiyonluğuna doğru koştuğunu ileri sürdü.

Bengihan, pandemiye bağlı ekonomik krizle birlikte Türk lirasının büyük oranda değer kaybetmesiyle günden güne yoksullaşan halkın hayatının  adeta zindana döndüğünü savunarak, “Kendi koltuklarını koruma uğruna, yandaş atamaları ve istihdamları ile bütçeye milyarlarca liralık ek külfetler getirirken, işsizlik ödeneğini düşürenler, çalışanların hayat pahalılığını donduranlar üstüne bir de her gün yaptıkları zamlarla çalışanları, dar ve sabit gelirli kesimleri  süratle açlık sınırının altına doğru sürüklemektedir. Bu yapılanlar halk düşmanlığıdır” iddiasında bulundu.

Akaryakıta ve ekmeğe yapılan “okkalı” zamlarla zaten kuru ekmeğe muhtaç olan insanların tamamen açlığa mahkum edildiğini öne süren Bengihan, “İnsanına açlığı reva gören UBP-DP-YDP azınlık hükümeti ömrünü doldurmuştur. Anayasa’ya rağmen iktidarını sürdürmeye çalışmak halk iradesine büyük bir saygısızlıktır. Derhal istifa etmeleri halk için en büyük iyilik olacak” ifadelerini kullandı.

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