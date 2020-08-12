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KTAMS'dan uyarı grevi

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KTAMS, Sosyal Sigortalar Dairesi’nde ve şubelerinde yarın 08.00-12.00 arasında uyarı grevi; 09.30'da merkezde basın açıklaması yapacak
KTAMS'dan uyarı grevi

KTAMS, Covid-19 sürecinde sorunların katlanarak arttığını ve hükümetin günübirlik kararnameleri nedeniyle hizmetlerinde karmaşa yaşandığını belirttiği Sosyal Sigortalar Dairesi’nde ve şubelerinde yarın 08.00-12.00 arasında uyarı grevi; 09.30'da merkezde basın açıklaması yapacak.

Sendikanın açıklaması şu şekilde:

İş yükü her geçen gün artan ve fiziki koşulları yetersiz kalan Sosyal Sigortalar Dairesi’nde covid-19 sürecinin de yaşanmasıyla birlikte sorunlar katlanarak artmıştır. Tüm bunların yanında, Bakanlar Kurulu’nun yayınladığı  günü birlik kararnameler nedeniyle hizmetlerin yürütülmesinde büyük bir karmaşa yaşanmaktadır.

Çalışanlarla halkı karşı karşıya getiren, hatta zaman zaman gerginliklere neden olan bu durum karşısında Hükümetin duyarsız kalması nedeniyle, Sendikamız yarın (13 Ağustos Perşembe) 08:00-12:00 saatleri arasında Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Merkez ve tüm şubelerinde uyarı grevi uygulayacak. Ayrıca saat 09:30’da Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi önünde basın açıklaması yapacaktır.

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