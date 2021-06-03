  • BIST 1.438
  • Altın 525,804
  • Dolar 8,6277
  • Euro 10,5176
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

KTAMS'dan Vatandaşlık Uygulamalarına Karşı Ortak Mücadele Çağrısı

» »
“Vatandaşlık uygulamaları Kıbrıs Türk halkının iradesini ipotek altına almaya yönelik”
KTAMS'dan Vatandaşlık Uygulamalarına Karşı Ortak Mücadele Çağrısı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin altı ay içerisinde 2 bin 500 vatandaşlık vermesini eleştirerek, “Kıbrıs Türk halkının iradesini ipotek altına almaya yönelik” olduğunu savunduğu vatandaşlık uygulamalarına karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.


KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP-DP-YDP hükümetinin halka yaşattıklarının faturasını sandıkta ödeyeceğini bildiği için vatandaşlık dağıttığını kaydeden KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Tüm bunları izleyen halkımız, hesap gününü beklemektedir. Kendi vatandaşından  umudunu kesen hükümet  panik içinde  her seçim öncesi olduğu  gibi vatandaşlık dağıtımına hız vermiştir.  Altı ay içinde 2500 kişiye vatandaşlık verilmesi bu ruh halinin göstergesidir. Koltukta kalma uğruna  nüfus yapısını değiştirerek halkının iradesini ipotek altına almaya çalışmak bir hükümetin halkına karşı işleyebileceği en büyük suçtur” ifadelerini kullandı.


Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümetinin vatandaşlık uygulamalarının Kıbrıs Türk halkının iradesini ipotek altına almaya yönelik olduğunu öne sürerek, “Tüm muhalefet partilerini ve demokratik kitle örgütlerini Kıbrıs Türk toplumunun iradesine sahip çıkmak, kendi ülkesinde azınlık durumuna düşmesini engellemek için ortak mücadeleye çağırırız” dedi.


“HALKI AÇLIĞA MAHKUM EDEN HÜKÜMET YANDAŞ ATAMALARINA DEVAM EDİYOR”
Pandemi nedeniyle birçok işyerinin kapandığını ve insanların işsiz kaldığını, binlerce çalışanın gelirlerinin düştüğünü ve asgari ücretle çalışanların açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildiğini savunan Bengihan, kamu görevlilerinin ile emeklilerin de hayat pahalılığı ödeneklerinin dondurulduğunu ve bu kesimlerin de enflasyon karşısında savunmasız bırakıldığını söyledi.


Hükümetin zam yapmaya da devam ederek halkı açlığa mahkum ettiğini kaydeden Bengihan, ekonomik krizin faturası halka kesilirken, hükümeti ise yandaş istihdamı, müdür ve müsteşar atamalarına devam etmekle suçladı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 Örgüt de Başbakanlık Önünde03 Haziran 2021 Perşembe 11:43
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Serbest Liman ve Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Özkardaş ve YK üyesi Gazioğlu’nu kabul etti03 Haziran 2021 Perşembe 11:31
  • Tekin Arhun'dan açıklama03 Haziran 2021 Perşembe 11:19
  • Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi03 Haziran 2021 Perşembe 11:17
  • Eğitim Bakanı Selçuk: Şartlar güzel giderse planımız 1 Eylül'de okulları beş gün açmak03 Haziran 2021 Perşembe 11:16
  • Rum Dışişleri Bakanı: ABD EastMed’de daha aktif bir rol üstlenmek niyetindedir03 Haziran 2021 Perşembe 11:00
  • Dikkatsiz motosiklet sürücüsü yaralandı!03 Haziran 2021 Perşembe 10:49
  • ABD'den Esed Rejimi ve Belarus'un Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yönetim Kurulu'na Alınmasına Tepki03 Haziran 2021 Perşembe 10:40
  • Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan sınır kapıları yarın yeniden açılıyor03 Haziran 2021 Perşembe 10:35
  • Etiyopya'da 37 Bin Bilgisayara Siber Saldırı03 Haziran 2021 Perşembe 09:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti