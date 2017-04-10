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SON DAKİKAKTAMS'ın grevi sona erdi

KTAMS'ın grevi sona erdi

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KTAMS'ın grevi sona erdi
KTAMS'ın Maliye Bakanlığı ile görüşme taleplerinin kabul edilmediği gerekçesiyle “Bakanlığı terk etmeme” eylemi, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın devreye girmesi ile sona erdi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)’nın, “Göç Yasası” diye nitelediği yasadan kaynaklanan anomalilerin giderilmesine yönelik Maliye Bakanlığı ile görüşme taleplerinin kabul edilmediği gerekçesiyle “Bakanlığı terk etmeme” eylemi, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın devreye girmesi ile sona erdi.

Meclis Genel Kurulu’nun ardından Maliye Bakanlığına dönen, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KTAMS heyeti ile basının önünde bir toplantı gerçekleştirerek, uzlaşı formülünü tartıştı.

Müsteşar ve Bütçe Dairesi Müdürlerinin konunun çözümüne yönelik, Bakan ile istişare kurmadan sendikanın randevu tarihi talebine yanıt vermemelerinin olağan ve doğal olduğunu açıklayan Denktaş, bürokrat ekibin kendisini bilgilendirmek için aradığını ancak Meclis Genel Kurulu’nda olduğu için yanıt veremediğini söyledi.

Denktaş, haftaya Çarşamba günü KTAMS ile bir masa etrafında toplanma tarihi verirken, maaşlar konusunda bu yıl arayı açmama yönünde yapılacak önlemler hariç çok yönlü bir açılımın da beklenmemesini isteyerek; “ama bazı uygulamalar var ki, hakikaten yanlış. O uygulamaları ele alıp mutlaka düzene sokacağız. Özlük hakları ve uygulamalar ile ilgili konuları tartışmak ve çözüm bulmak adına buyurun gelin konuşalım” dedi.

 ‘Göç Yasası’ olarak bilinen Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası’nın (47/2010) çalışanlar açısından birçok sıkıntıya neden olduğunu bildiğine dikkati çeken Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ancak yasanın bir defa da kaldırılmasının mümkün olamayacağını belki adım adım, belki sektör sektör bu komplikasyonun ortadan kalkabileceğine işaret ederek, bunun için bütçenin genel durumunun da iyi olması gerektiğini kaydetti.

Doktorlara yapılan artışın da gündeme geldiği görüşmede, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bu ayrıcalığın özelde Hekimlere, genelse ise ülkeye fayda sağlayacağını kaydederek; “günün sonunda sağlık hepimiz için önemli” dedi.

Görüşme sonunda Denktaş, yapılabilecekler konusunda gereken ne varsa yapılacağını söyledi. Sendika bu görüşmeden memnun ayrıldı. 

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