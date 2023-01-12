KTAMS’ın istihdam talebine olumlu yanıt

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yazılı bir açıklama yaparak, yürütmüş oldukları mücadelenin sonuç verdiğini açıkladı.

Bengihan, “Sendikamızın, Başbakanlık ve Personel Dairesi ile yapmış olduğu istişareler neticesinde IV. Derece Katip Yardımcısı kadrosunun artırılması konusunda uzlaşıya varılmış ve personel eksikliğinin karşılanabilmesi için Personel Dairesi tarafından 93 adet daha ek yetki talep edilmiştir. Başbakanlığın liyakate dayalı istihdam talebimize olumlu yanıt vermesi sendikamız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır” dedi.