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SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

KTAMS:"Karantinasız girişlere son verilmezse greve gideceğiz"

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KTAMS Başkanı Bengihan, hükümetin toplumun sağlığını riske atan, karantinasız giriş uygulamasına devam etmesi halinde, grev yasağı süresinin dolacağı 27 Eylül itibarıyla hava ve deniz limanlarına yönelik grev kararını yürürlüğe koyacaklarını açıkladı.
KTAMS:"Karantinasız girişlere son verilmezse greve gideceğiz"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Güven Bengihan, hükümetin toplumun sağlığını riske atan, karantinasız giriş uygulamasına devam etmesi halinde, grev yasağı süresinin dolacağı 27 Eylül tarihi itibarıyla hava ve deniz limanlarına yönelik grev kararını yeniden yürürlüğe koyacaklarını açıkladı.

Bengihan, 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayan açılım süreci sonunda Covid-19 vaka sayısının hızla artmakta olmasının, halkın endişe yaşamasına neden yol açtığını kaydetti.  

Yazılı açıklama yapan Bengihan, “Sağlık altyapısının ve pandemi hastanesinin tamamlanmamış olduğu bir ortamda karantinasız girişlerin tüm halkın sağlığını riske atmak olacağı uyarılarımızı dikkate almayan UBP-HP Hükümeti, tam bir sorumsuzluk örneği sergilemiştir.” iddiasında bulundu.

Bengihan, ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek karantinasız açılım sürecini başlatan hükümetin, bu uygulamayla vakaların hızla artmasının yeniden kapanmayı getireceğini, bunun da daha büyük bir ekonomik krize neden olacağının hesabını yapmadığını savundu.

Vakaların hızla artmasının, okulların açılmasının planlandığı bu günlerde ailelerin endişe içinde, çocuklarını okula gönderip göndermeme konusunda ikilem yaşamalarına neden olduğunu söyleyen Bengihan, şöyle devam etti:

“Tüm uyarılarımıza rağmen casino sahiplerinin menfaatlerini toplum sağlığının üstünde tutarak sendikaları grev kararı alma noktasına getiren UBP-HP hükümeti, yanlıştan dönmek yerine 27 Temmuz tarihinde ülkeye girişlerde PCR testi sonuçları çıkana kadar yolcuların karantinada kalmaları talebi ile başlattığımız grevimizi yasaklamıştı.”

Bengihan, hükümetin toplumun sağlığını riske atan, karantinasız giriş uygulamasına devam etmesi halinde, grev yasağı süresinin dolacağı 27 Eylül tarihi itibarı ile grev kararını yeniden yürürlüğe koyacaklarını belirtti

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