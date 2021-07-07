KTAMS’tan Açıklama…

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın iletişim Danışmanı Ali Bizden’in Türkiye’ye girişinin “güvenlik gerekçesiyle engellendiğini” belirterek, bunu kınadı.

Sendika Başkanı Güven Bengihan konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Türkiye hükümetine eleştirilerde bulunarak, “Kendinden farklı düşünenlere yaşam hakkı tanınmaması, demokrasinin temel taşı olan hukukun üstünlüğünün hiçe sayılması, özgür basının susturulmaya çalışılması, aydınların, gazetecilerin hapse atılması” gibi suçlamalarda bulunarak, bunu eleştirdi.

“Temel insan haklarından biri olan seyahat özgürlüğünü hakkını engelleyenleri şiddetle kınadığını” belirten Bengihan, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü için tüm demokrasi güçleri ile güç birliği içinde mücadele edeceklerini vurguladı.