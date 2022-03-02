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KTAMS’tan Elektrik Fiyatlarına Yapılan Zamma Tepki

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KTAMS’tan Elektrik Fiyatlarına Yapılan Zamma Tepki
KTAMS’tan Elektrik Fiyatlarına Yapılan Zamma Tepki

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), elektrik fiyatına yapılan zammı eleştirerek, çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün büyük oranda gerilediği bir dönemde, elektrik fiyatına yapılan “astronomik zammın kabul edilemez” olduğunu kaydetti.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, “250 kws tüketim yapan sadece yüzde 7’lik bir kesim olduğu ve dört kişilik bir ailenin ortalama 660 kws elektrik tükettiği dikkate alındığında, aylık en az 1400 TL’lik elektrik faturası ödeyecektir. Yaz aylarında kavurucu sıcakların yaşandığı ülkemizde klima kullanımının artmasıyla bu rakam 3000 TL’yi bulacaktır. Ortalama bir maaşla, asgari ücretle çalışan kesimlerin bütçesinin bu yükü kaldırması mümkün değildir” dedi.
 

“UBP-DP-YDP Hükümeti’nin sorun yaşanan yerlerde akılcı ve kalıcı çözümler üretmek yerine faturayı halka ödeterek sorunu erteleme yolunu tercih ettiğini” ileri süren Bengihan,  “üç yıl maliyetin altında satış yaparak Elektrik Kurumu’nu zarara uğratanlar, kurumu milyonlarca lira borçlu duruma düşürenler, yarattıkları enkazın faturasını halka ödeterek sorumluluktan kurtulamazlar” şeklinde konuştu.
 

“Sınırlı kaynaklara sahip devlet bütçesinden sınırsız teşvikler verildiğini, devletin kaynakları yandaşlara peşkeş çekildiğini, Kalkınma Bankası’ndan yandaşlara dağıtılan kredilerin yüzde 53’ünün (748 milyon TL)  geri alınmadığını ileri süren Bengihan, buna rağmen,   elektrikle ilgili hiçbir yatırım yapılmadığını, 21’inci yüzyılda hala çevre kirliliğine yol açan yüksek maliyetli kirli yakıtla üretim yapıldığını kaydetti.
 

Bengihan, yapılması gerekenin, sınırsız teşviklerden yararlananlardan ve haksız zenginleşenlerden kazandıkları oranında vergi alarak elektrik üretimiyle ilgili ekonomik ve çevre dostu yatırımlara kaynak yaratıp, faturaların yükünü hafifletmek olduğunu belirtti.

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