KTAMS'tan grev!

İşte o açıklama;

Sendikamız; geçtiğimiz ay Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi binasının kullanılamaz durumda ve bina çatısının asbest olması sebebiyle sağlığa çok zararlı olduğuna dikkat çekmek için basın açıklaması yapmış; daha önce yeni bir bina için imzalanan protokol hatırlatılmış ve yetkililere bir aylık süre tanımıştı.

Ne yazık ki geçen bu süre zarfında yetkililerin hiçbir şekilde konuya önem göstermemiş olması sebebiyle sendikamız yarın (6 Mart Çarşamba) 09:00 – 11:00 saatleri arasında Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde grev yapacaktır. Basın açıklaması ise saat 10:00’da bina önünde yapılacaktır.