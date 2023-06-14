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KTAMS'tan Kimliksizler'in güney Lefkoşa'daki eylemine destek!

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Eylemlere destek hızla büyüyor...
KTAMS'tan Kimliksizler'in güney Lefkoşa'daki eylemine destek!

İşte açıklama;

Kimliksizler Derneği’ne destek için 17 Haziran Cumartesi saat 17.00 Ledra Palace’ta buluşuyor ve yurttaşlık hakkı için Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’ne yürüyoruz!

17 Haziran Cumartesi 17:00 Ledra Palace'ta toplanıp yürüyüş

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis önünde basın açıklaması

Ayrımcılığa karşı yürüyoruz!

17 Haziran cumartesi 17.00 ledra palace toplantı ve yürüyüş

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis önünde basın açıklaması

Ayrımcılığa karşı yürüyoruz!

 

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