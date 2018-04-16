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KTAMS’tan liderlere çağrı

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“TARİHİ SORUMLULUĞUNUZUN BİLİNCİYLE HAREKET EDEREK ÇÖZÜM İÇİN KUVVETLİ İRADE ORTAYA KOYUN”
KTAMS’tan liderlere çağrı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), bu akşamki buluşma öncesinde liderlere "tarihi sorumluluklarının bilinciyle hareket ederek çözüm için kuvvetli irade ortaya koymaları" çağrısı yaptı.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, Crans-Montana’da yapılan görüşmelerde büyük ilerlemeler sağlanmasına rağmen başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra bu akşam yapılacak liderler görüşmesinin sürecin yeniden başlatılması açısından büyük önem taşıdığı görüşünü bildirdi.

Bengihan, kimi çevreler tarafından bu görüşmenin önemsiz gösterilse de her iki tarafta niyet olması halinde bugüne kadar sağlanan ilerlemelerin de dikkate alınarak, sürecin devam edebileceğini kaydetti.

Ekonomik sıkıntılar ve adanın ateş çemberinde kaldığı bugünlerde Kıbrıs sorununa görüşmeler yoluyla bir çözüm bulmanın aciliyetinin bir kez daha gün yüzüne çıktığını vurgulayan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bugünkü görüşmenin her iki tarafın kabul edeceği iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyon temelinde bir çözüm için yeni bir umut olmasının liderlerin ayrılıkçı değil, birleştirici yönde irade ortaya koyması ile mümkün olacağını belirtti.

Bengihan, “Her iki lidere çağrımız, ‘Tarihi sorumluluğunuzun bilinci ile hareket ederek çözüm için kuvvetli irade ortaya koyun’” ifadelerine yer verdi.
 

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