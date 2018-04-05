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KTAMS'tan mağduriyetlerin giderilmesi için öneri

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve sendika yürütme kurulundan oluşan sendika heyeti Çeler’e ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı dairelerin teşkilat yasalarının güncellenmesi konusundaki taleplerini de iletti.
KTAMS'tan mağduriyetlerin giderilmesi için öneri

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hizmetlerin birleştirilmesinden yararlanacak kamu görevlilerinin mahkeme kararıyla ortaya çıkan mağduriyetlerinin giderilmesi için hazırladığı yasa değişiklik önerisini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e takdim etti.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, Çeler’i ziyaret ederek önerilerinden oluşan mektubu sundu. Mektupta, sürekli kadroya atanan kamu görevlilerinin, hizmet birleştirilmesiyle Sosyal Sigortalar Dairesi’nden “Kısmi yaşlılık” aylığı almaya hak sahibi olduğu ve aylık bağlandıktan sonra tekrar çalışıp, prim yatırımı yapanların bu yeni yatırımlarının “Tam yaşlılık” aylığı hesaplanmasında dikkate alınmasına yönelik mahkeme kararı sonrası mevzuatın uygulamasında değişiklik olduğuna işaret edildi.

Mektupta, “Mahkeme kararı, Sosyal Sigortalar Dairesinden kısmi aylık almaya başlayanların tekrardan çalışmaya başlayıp Sosyal Sigortalara prim yatırmaları halinde Müstakil “Tam” yaşlılık aylığına geçemeyecekleri yönünde olup bu karar sonrası sigortadan hizmet birleştirmesinden emekli aylığı almaya hak sahibi yüzlerce kamu görevlisinin mağduriyeti doğmuştur” denildi.

Sendika, yaşanan bu mağduriyetleri gidermek adına 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası'nın 64. Maddesine şu ekleme yapılmasını önerdi:

 “30/1996 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması Yasası veya yabancı ülkelerle yapılan anlaşmalar uyarınca hizmet birleştirmesinden dolayı kısmi yaşlılık aylığı bağlanan ve/veya bağlanacak olan sigortalılar, kısmi aylık bağlandıktan sonra tekrar çalışıp prim yatırımı yapmaları ve bu yeni süreleri de dikkate alınarak gerekli prim süresi ve yaş koşullarını yerine getirmeleri halinde bu yasa altında statü değiştirerek müstakil yaşlılık aylığı bağlanma hakkına sahip olurlar”

KTAMS, 16/1976 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’na geçici madde eklenerek, “Daireden kısmi aylık alırken sigorta primlerini yatıran ve/veya yatırmış olan  kişiler statü değişikliği yaparak müstakil aylık almaya hak sahibidirler” şeklinde 16/ 1976 K.T. Sosyal Sigortalar Yasasının yeniden düzenlenmesini de talep etti.

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