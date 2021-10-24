KTAMS’tan Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın onaylanmasına tepki

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Raporu’nun Birleşik Kurul tarafından “yasa dışı” bir şekilde onaylandığı gerekçesiyle, yarın, Şehir Planlama Dairesi’nde bir saatlik grev yapacak.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkan Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, “Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı sürecinin Birleşik Kurul tarafından yasadışı bir şekilde onaylanması nedeniyle sendikamız yarın saat 11.00–12.00 saatleri arasında Şehir Planlama Dairesinde bir saatlik protesto grevi uygulayacak” denildi.

Sendika, saat 11.00’de daire önünde basın açıklaması da yapacak.