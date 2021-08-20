KTAMS'tan Sağlık Bakanlığı’na 1 hafta süre ve grev uyarısı!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki haftaya kadar sorunların çözümü için somut adım atmaması halinde grev dahil her türlü yasal işlemi başlatacaklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki haftaya kadar sorunların çözümü için somut adım atmaması halinde grev dahil her türlü yasal işlemi başlatacaklarını açıkladı.

Bengihan, servislerde zaten var olan, pandemi nedeniyle daha da artan hemşire ihtiyacının giderilmesi için sınavı geçen hemşirelerin istihdam edilmesi sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve halen çalışmakta olan hemşirelerimizin iş yükünün hafifletilmesi açısından gerekli olduğunu söyledi

Bengihan’ın açıklaması şu şekilde:

Sağlık alanında var olan sorunlara pandemiden kaynaklı vaka artışının yarattığı iş yoğunluğu da eklenince sağlık çalışanlarının yaşadığı ve çözüm getirilemeyen sorunları çığ gibi büyümüştür.

5 Ağustos tarihinde Başbakan ve Sağlık Bakanlığı’nın bulunduğu bir ortamda sağlık çalışanlarının sorunlarını aktarmış olmamıza rağmen çözüm yönünde hiçbir somut adım atılmamış, aksine sorunları daha da artıran uygulamalar yapılmıştır.

Genel yoğun bakımdaki hemşireler pandemi yoğun bakıma çekilerek yoğun bakımda personel sıkıntısı had safhaya ulaşmış, Yenidoğan servisindeki personel sıkıntısı çözülmemiştir. Nakil Tüzüğü, “Nakil Kurulunun her yıl Mart ve Eylül aylarında toplanmasını ve Nakil yapılması öngörülen Görev Yeri Listelerinin her yılın Şubat ve Ağustos aylarında Bakanlık tarafından yayınlanır” demesine rağmen tüzüğün ilgili maddesine uyulmamış, aksine bu sürede tüzüğe aykırı bir şekilde görevlendirmeler devam etmiştir.

Sağlık Bakanı’nın tamamen siyasi saiklerle zaten personel sıkıntısı olan DR.B.N.D.Hastanesinden diğer sağlık kurumlarına yaptığı görevlendirmeler pandemi nedeniyle çalışma koşulları daha da zorlaşan hemşirelerimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemiştir.

Bu görevlendirmelere karşı sendikamız defalarca eylem yapmasına, hatta dava açmış olmasına rağmen Bakanlığın sergilediği vurdumduymazlık kabul edilemez.

Servislerde zaten var olan, pandemi nedeniyle daha da artan hemşire ihtiyacının giderilmesi için sınavı geçen hemşirelerin istihdam edilmesi sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve halen çalışmakta olan hemşirelerimizin iş yükünün hafifletilmesi açısından gereklidir.

Sağlık Bakanlığının önümüzdeki haftaya kadar sorunların çözümü için somut adım atmaması halinde grev dahil her türlü yasal işlemi başlatacağımızı kamuoyuna duyururuz.