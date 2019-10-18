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KTAMS’tan Sağlık Bakanlığı’na protesto

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KTAMS’tan Sağlık Bakanlığı’na protesto
KTAMS’tan Sağlık Bakanlığı’na protesto

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 28 Ocak tarihinden itibaren  Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliğine vekaleten Dr. Nil Ergün’ün atanmış olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı’nın“gayrı yasal”  şekilde Kamu Hizmeti Komisyonu’nun  yetki alanını ihlal ederek 17 Ekim tarihinde Mağusa Devlet Hastanesine Başhekim görevlendirmesi yaptığını dile getirdi.


Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Başhekim odasının kilitleri değiştirilerek Ergün’ün Başhekimin odasına girmesinin engellendiğini savunarak, “Hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayan bu uygulaması nedeniyle Sağlık Bakanlığını şiddetle protesto ederken, Kamu Hizmeti Komisyonunu  da sorumluluklarını yerine getirmeye davet ederiz” dedi.


Bengihan, sendikanın yasa tanımaz uygulamalara karşı tüm gücüyle mücadele edeceğini vurguladı. 

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