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KTAMS’tan Ticaret Odası Başkanı Deniz’e Kınama

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KTAMS’tan Ticaret Odası Başkanı Deniz’e Kınama
KTAMS’tan Ticaret Odası Başkanı Deniz’e Kınama

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kamu sendikalarına ilişkin sözlerinden dolayı Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’i kınadı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, Ticaret Odası’nın, özel sektör çalışanlarının sosyal sigorta primlerini ödememe yönünde başlatmış olduğu eylemle ilgili KTAMS’ın ortaya koyduğu görüş üzerine Deniz’in bir programda dile getirdiği görüşlerini eleştirdi.

Açıklamada, “Özel sektör çalışanları iliğine kadar sömürülüyorsa, açlık sınırı altındaki asgari ücrete günde neredeyse 10-12 saat çalıştırılıyorsa sendikalı olmadıkları içindir. Ticaret Odası’nın ve diğer sermaye kesimlerinin sendika düşmanlığı bu nedenledir. Kamu sendikaları olmasaydı, kamu emekçileri de özel sektör emekçileri gibi sömürülecek, ülke kaynakları tamamen sermaye kesimine akacaktı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Emekçileri kamu ve özel diye bölerek sömürmeye devam etme gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, emek özelde de olsa kamuda da olsa en yüce değerdir ve emeğin tek sigortası da emek örgütleri sendikalardır” denildi.

Kamu sendikalarının kendi üyeleri yanında özel sektör emekçilerinin hakları için de mücadele verdiği kaydedilerek, özel sektör çalışanlarının sendikalaşması mücadelesinin süreceği vurgulandı.

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