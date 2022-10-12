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KTBB, 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi’ne davet edildi

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KTBB, 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi’ne davet edildi
KTBB, 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi’ne davet edildi

Uluslararası Turunçgil Konseyi heyeti, K. T. Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti.

Uluslarası Turunçgil Konseyi (UTK) Başkanı Kemal Kaçmaz, UTK Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyetle, K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve

K .T. Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş ile biraraya geldi. Heyet, K. T. Belediyeler Birliği’ni Mersin’de 6-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kongre’ye davet etti.

Amaçlarının iki ülke arasındaki turunçgil sektöründeki işbirliğini geliştirip, üretim ve ihracatı artırmak olduğunu belirten Uluslarası Turunçgil Konseyi (UTK) Başkanı Kemal Kaçmaz, 1968 yılından bu yana dünyanın farklı ülkelerinde her dört yılda bir yapılan Uluslarası Turunçgil Kongresi’nin bu yıl ilk kez Türkiye’de gerçekleştirileceğine dikkat çekti.

 

6-11  Kasım tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilecek olan Kongre’nin Türkiye’nin tanıtımının yanı sıra sektörün duayenlerinin buluşmasına katkı sağlayacağını kaydeden Kaçmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) üreticilerin de hem Kongre’de hem de fuarda yer almasını arzu ettiklerini dile getirdi. Kaçmaz, turunçgil sektörünü gelişmesi adına yaptıkları çalışmalarla ilgili KKTC’deki sektördeki paydaşlarla tecrübe paylaşımında bulunmayı ve işbirliklerini geliştireceklerini belirtti.

 

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da yaptığı konuşmada, heyeti ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ve davet ile ilgili memnuniyetini dile getirdi.

Özçınar, ilgili sektörün gerçekten yerel yönetimlerle işbirliğini oluşturma adına birlikte paydaş olarak çalışma arzusu içerisinde olduğunu vurguladı. Üretimin öneminin her geçen gün arttığına dikkat çeken Özçınar, tarım sektörüne yönelik çalışmaların yerel yönetimlerin bir görevi haline gelmiş durumda olduğunu söyledi. Güzelyurt Belediyesi olarak bu konuda bir vizyon üstlendiklerini anımsatan Özçınar, Kasım ayında gerçekleştirilen Tarım Şehirleri Konferansı’na katılacaklarını belirtti.

Birlikte çalışma arzusunu ortaya koyan UTK Yönetimi’ni kutlayan Özçınar, “kardeş şehrimiz Mersin’e selam ve sevgilerimizi iletmek istiyorum” dedi.

 

Daha önce yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenerek 2022 yılında yapılması kararlaştırılan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi’ne yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 500'e yakın katılımcı bekleniyor.  

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