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KTBB Başkanı Özçınar: Kadına şiddet topluma da zarar verir

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB), “Güçlü toplumların temelinin oluşmasında önemli rol oynayan kadınlara yönelik şiddetin toplumlara da zarar verdiğini” belirtti.
KTBB Başkanı Özçınar: Kadına şiddet topluma da zarar verir

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB), “Güçlü toplumların temelinin oluşmasında önemli rol oynayan kadınlara yönelik şiddetin toplumlara da zarar verdiğini” belirtti.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde “herkese büyük görevler düştüğünü” hatırlatan Birlik, “Koordineli şekilde sürdürülecek iş birliğiyle kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda ciddi adımların atılabilmesinin mümkün” olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Güzelyurt Belediye Başkanı, Mahmut Özçınar, gün dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda herkese “büyük görevler düştüğünü” belirterek, “Hem ülkemizde, hem de yakın coğrafyamızda gördüğümüz örnekler çok üzücüdür. Ne yazık ki bu sorun en gelişmiş ülkelerde de yaşanmaktadır. Güçlü toplumların temelinin oluşmasında çok önemli etkileri olan kadınlara yönelik şiddet, toplumlara da zarar vermektedir” denildi.

“Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetin geldiği noktayı acı bir şekilde göstermektedir” diyen Mahmut Özçınar, “Koordineli şekilde sürdürülecek iş birliğiyle kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda ciddi adımlar atılabilmesi mümkündür. Kadına yönelik şiddete karşı verilecek mücadelenin, sadece belirli günlerde değil, her zaman gündemde olması son derece önemlidir. Bu konuda hepimiz elimizden gelenin fazlasını yapalım…” ifadelerinde bulundu.

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