KTBB Heyeti "Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı"na katıldı

K. T. Belediyeler Birliği Heyeti, Gaziantep’de gerçekleştirilen "Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı"na katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin Gaziantep Belediyesi ev sahipliğinde düzenlediği "Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı" Ortadoğu Fuar Merkezi’nde dün (6 Ekim) açıldı.

Fuara, K. T. Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu üyeleri, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle’den oluşan K. T. Belediyeler Birliği Heyeti de katıldı.

9 Ekim’e kadar sürecek olan fuarda ulaşım, güvenlik, tarım, sağlık, eğitim, gıda güvenliği ve tedarik zinciri alanlarında yapılan teknolojik ve akıllı uygulamalar sergileniyor.

Fuar kapsamında Gaziantep’te bulunan K.T. Belediyeler Birliği Heyeti ayrıca, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer’i de makamında ziyaret etti.