KTBB heyeti ‘’Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi Programı”na katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve beraberindeki heyet Ankara’da gerçekleştirilen ‘’Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi Programı”na katıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve beraberindeki heyet Ankara’da gerçekleştirilen ‘’Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi Programı”na katıldı.



KTBB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin açılışı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapıldı.



Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar’a, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle eşlik etti.

Heyette ayrıca, belediyelerden temsilciler ve bazı belediye meclis üyeleri yer aldı.



Kongrede, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ana oturumda açılış konuşmacısı olarak yer aldı.



ERDOĞAN, TBB’Yİ KKTC’DEKİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEBRİK ETTİ



Kongrenin açılışında katılımcılara hitap eden TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Belediyeler Birliği’ni, sınırları içinde veya dışında ihtiyaç duyan ve talep eden her bir belediyenin yanında yer alma çabasını takdirle karşıladıklarını kaydederek, Birlik yönetimini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki başarılı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.



GİRNE BELEDİYESİ’NE DE STAND AÇMA İMKANI TANINDI



Etkinlikte, Türkiye'nin yerli sanayi projeleri sergilendi. Belediyeler gençler için yaptığı hizmetleri anlattı. Gençleri belediyelerle bir araya getiren çok sayıda standın yer aldığı etkinlikte Girne Belediyesi’ne de stant açma imkanı tanındı. Belediyeler yanında özel sektör ve kamu kurumları da gençlerle fikir alışverişinde bulundu.



YENİ PROJELERLE İLGİLİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU



Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Yürütme Kurulu ve Genel Koordinatör ile birlikte Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti.



Görüşmede iki birlik arasında devam eden iş birliği konuları gözden geçirilerek yeni projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.