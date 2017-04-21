 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 92.474
  • Altın 150,476
  • Dolar 3,6417
  • Euro 3,8980
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKASon Dakika: Meclis önünde şok eylem

KTBK bazı uyuşturucu maddelerin zararsızmış gibi gösterildiğini iddia etti

» »
KTBK bazı uyuşturucu maddelerin zararsızmış gibi gösterildiğini iddia etti
Kıbrıs Türk Basın Konseyi, basında uyuşturucuyla ilgili yayınlarda ciddi önlemler alınması gerektiğini belirterek, bazı uyuşturucu maddelerin kullanımının zararsızmış gibi gösterildiği yayınların durdurulmasını istedi.

Aynı zamanda Dünya Basın Konseyi Başkanı da olan Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Şule L. Aker yazılı açıklamasında, “Uyuşturucu baronlarının maddi ve manevi desteğiyle gerçekleştirildiği izlenimi veren bu tür yayınların ülkemizin suçlardan arınmış, geleceğe umutla bakan bir gençlik yetiştirmek için uğraşan kesimlerin önünde en büyük engellerden birisi olduğunu ifade etmek isteriz” dedi.

Aker, Yayın Yüksek Kurulu’nu da önlem almaya ve bu tür yayınlar yapan medya mensuplarını “cezalandırmaya” çağırdı.

Basın Konseyi Başkanı Aker, “Okuyuculara ve gençlere bazı uyuşturucu maddelerle ilgili yanıltıcı ve hatta özendirici yayımlar yapan yayın organları hakkında yasal işlem başlatılması gerektiğini düşünüyoruz” görüşüne de yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TDP Lefke İlçesi 1. Olağan Kongresi yapıldı21 Nisan 2017 Cuma 12:11
  • Hayvan varlığının tümünde hastalık oranı %121 Nisan 2017 Cuma 11:56
  • Bu Pazar KKTC'de seçim olsa... İşte Anket sonuçları...21 Nisan 2017 Cuma 11:53
  • Akçay’da başkan Hasan Çuvalcıoğlu21 Nisan 2017 Cuma 11:52
  • KTOEÖS kadın cinayetlerine değindi: Kontrolsüz nüfusun giriş ve çıkışlarının önüne geçilmesi büyük katkı sağlayacaktır21 Nisan 2017 Cuma 11:32
  • Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkanlığına İzzet Derkan seçildi21 Nisan 2017 Cuma 10:52
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor21 Nisan 2017 Cuma 10:50
  • Başbakan Özgürgün: “Küçük işletmelerin büyümesiyle ekonomi de büyüyor”21 Nisan 2017 Cuma 10:47
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!21 Nisan 2017 Cuma 09:29
  • Son Dakika: Meclis önünde şok eylem20 Nisan 2017 Perşembe 18:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti