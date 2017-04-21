KTBK bazı uyuşturucu maddelerin zararsızmış gibi gösterildiğini iddia etti

Kıbrıs Türk Basın Konseyi, basında uyuşturucuyla ilgili yayınlarda ciddi önlemler alınması gerektiğini belirterek, bazı uyuşturucu maddelerin kullanımının zararsızmış gibi gösterildiği yayınların durdurulmasını istedi.

Aynı zamanda Dünya Basın Konseyi Başkanı da olan Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Şule L. Aker yazılı açıklamasında, “Uyuşturucu baronlarının maddi ve manevi desteğiyle gerçekleştirildiği izlenimi veren bu tür yayınların ülkemizin suçlardan arınmış, geleceğe umutla bakan bir gençlik yetiştirmek için uğraşan kesimlerin önünde en büyük engellerden birisi olduğunu ifade etmek isteriz” dedi.

Aker, Yayın Yüksek Kurulu’nu da önlem almaya ve bu tür yayınlar yapan medya mensuplarını “cezalandırmaya” çağırdı.

Basın Konseyi Başkanı Aker, “Okuyuculara ve gençlere bazı uyuşturucu maddelerle ilgili yanıltıcı ve hatta özendirici yayımlar yapan yayın organları hakkında yasal işlem başlatılması gerektiğini düşünüyoruz” görüşüne de yer verdi.