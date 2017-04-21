KTBK'ya Mamalı'dan rest!

KTBK’nın bazı uyuşturucu maddelerin zararsızmış gibi gösterildiğini iddia etmesiyle ilgili açıklamada bulunan Avukat Barış Mamalı, açıkça “meydan okudu”

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Kıbrıs Türk Basın Konseyi, dün gerçekleşen Hint Keneviri’nin “Kontrollü Üretimi ve Tüketimi” için Lefkoşa’da yapılan eylem sonrasında basında uyuşturucuyla ilgili yayınlarda ciddi önlemler alınması gerektiğini belirterek, bazı uyuşturucu maddelerin kullanımının zararsızmış gibi gösterildiği yayınların durdurulmasını istedi.

Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Şule L. Aker yazılı açıklamasında Yayın Yüksek Kurulu’nu da önlem almaya ve bu tür yayınlar yapan medya mensuplarını “cezalandırmaya” çağırdı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Avukat Barış Mamalı, “Meydan okuyorum, var mısınız?” diyerek KTBK’ya hodri meydan çekti.

Mamalı açıklamasında, “Yoksa ne kadar cahil olacağınız deşifre edileceği için mi korkuyorsunuz?” diyerek “Kanal Tercihini de size bırakıyorum, o konuda rahat olun. Bilim ve tarihi gerçekler benim dayanağım olacak.” Şeklinde konuştu.

Mamalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“MEYDAN OKUYORUM....VAR MISINIZ?

Uzaktan gazel okuyup korku miskin misali tehditler savuracağınıza cesursanız gelin karşıma çıkın.

Yoksa ne kadar cahil olacağınız deşifre edileceği için mi korkuyorsunuz?

Kanal Tercihini de size bırakıyorum, o konuda rahat olun.

Bilim ve tarihi gerçekler benim dayanağım olacak.

Sizin hurafelerinize ve derin devlet tehditlerinize boyun eğmektense ebediyen adayı terk ederim daha iyi.

O kadar akıl dışısınız ki yapılan mücadelenin "Uyuşturucu Baronlarına Karşı" olduğunu bile anlayamadınız.

Alın size dünkü açıklamamızdan bir pasaj da ne durumda olduğunuzu idrak edin:

"Bir başka realite ise Hint Kenevirinin özgür bırakılmasının uyuşturucu ticaretine ve baronlara büyük bir darbe vuracak olmasıdır. 2014 yılında hazırlanan Avrupa Uyuşturucu Raporu’nda ortaya çıkan bulgulara göre Hint Kenevirinin serbest bırakıldığı ülkelerde Zararlı Kimyasal Uyuşturuculara (Kokain, Eroin, Extacy, MDMA, Sentetik Cannabinoid (Bonzai), vs…) olan talebin %50’lere kadar varan çok ciddi oranlarda azalmakta olduğudur."

Evet sizi karşımda görmeyi bekliyorum...... yoksa badırıca kadar yolunuz var.”