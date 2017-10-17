KTÇB, Bursa’da fuara katıldı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) 11-15 Ekim tarihleri arasında Bursa’da gerçekleşen, 15. Bursa Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’na katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre KTÇB, tarım sektörüne katma değer yaratma ve yaptığı yurt dışı ziyaretleriyle ülkeyi temsil ederek üreticilere katkı sağlamaya devam edecek.

KTÇB Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, fuarların görsel olarak katkı sağlamakla birlikte eğitsel olarak da üreticilerine hizmet verdiğini söyledi.

Fuarların yarattığı katma değeri sadece üreticilerle paylaşmanın yeterli olmayacağını belirten Kelle, Samsun’da gerçekleşen tarım fuarına üretici gruplarıyla birlikte öğrencilerin gönderilmesinin, fuarların eğitsel boyutunun göstergesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Kelle, insanoğlunun ilk mesleği olan tarımı gençlerin tercih edebilecekleri ana meslek grupları arasına yerleşmesini sağlamayı amaçladıklarını da ifade etti.