KTDTO Afiş Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Colgate Afiş Yarışması Ödül Töreni Tabiple Birliği konferans salonunda 9 Ağustos 2021 tarihinde, 09:30’da pandemi koşulları çerçevesinde gerçekleştirildi.
Tüm okul müdürlerine, öğretmenlerimize öğrencilerimize ve ailelerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
BİRİNCİ: Sn. Selin - TEK Oğuz Veli Ortaokulu.
İKİNCİ: Sn. Ayşenur Bayır - Oğuz Veli Ortaokulu.
ÜÇÜNCÜ: Sn. Yasemin Açıkgöz - Değirmenlik Lisesi
KIBRIS TÜRK DİŞ TABİPLERİ ODASI ÖZEL ÖDÜLÜ : Sn. Sedef Gamze Erözmen - Necat British College
KIBRIS TÜRK DİŞ TABİPLERİ ODASI YÖNETİ KURULU ÖZEL ÖDÜLÜ: Sn. Mavi Eva Genrihs Lapta Yavuzlar Lisesi
MANSİYON Ödülleri:
Sn. Doğay Karabulut- Lefke Gazi Lisesi
Sn. Yasmin Şerif Özmenek- Lapta Yavuzlar Lisesi
Sn. Lütfiye Beyoğlu -Necat British College
Sn. Zeynep Naz Beyaz -Necat British College
Sn. Melek Güler -Demokrasi Ortaokulu
Sn. Merve Yıldız -Demokrasi Ortaokulu
Sn. Mehmet Tonger -Değirmenlik Lisesi
Sn. Dila Kiracıoğlu -Değirmenlik Lisesi
Sn. Zeynep Göcen -Değirmenlik Lisesi
Sn. Tengül Cenkova -Değirmenlik Lisesi
Saygılarımla,
Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulu (a)
Dr. Dt. Kaan ASVAROĞLU
(Başkan)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.