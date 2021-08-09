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KTDTO Afiş Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

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Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Colgate Afiş Yarışması Ödül Töreni Tabiple Birliği konferans salonunda 9 Ağustos 2021 tarihinde, 09:30’da pandemi koşulları çerçevesinde gerçekleştirildi.
KTDTO Afiş Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Colgate Afiş Yarışması Ödül Töreni Tabiple Birliği konferans salonunda 9 Ağustos 2021 tarihinde, 09:30’da pandemi koşulları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Tüm okul müdürlerine, öğretmenlerimize öğrencilerimize ve ailelerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

 

BİRİNCİ: Sn. Selin - TEK Oğuz Veli Ortaokulu.

İKİNCİ: Sn. Ayşenur Bayır - Oğuz Veli Ortaokulu.

ÜÇÜNCÜ: Sn. Yasemin Açıkgöz - Değirmenlik Lisesi

KIBRIS TÜRK DİŞ TABİPLERİ ODASI ÖZEL ÖDÜLÜ : Sn. Sedef Gamze Erözmen - Necat British College

KIBRIS TÜRK DİŞ TABİPLERİ ODASI YÖNETİ KURULU ÖZEL ÖDÜLÜ: Sn. Mavi Eva Genrihs Lapta Yavuzlar Lisesi

 

MANSİYON Ödülleri:

Sn. Doğay Karabulut- Lefke Gazi Lisesi

Sn. Yasmin Şerif Özmenek- Lapta Yavuzlar Lisesi

Sn. Lütfiye Beyoğlu -Necat British College

Sn. Zeynep Naz Beyaz -Necat British College

Sn. Melek Güler -Demokrasi Ortaokulu

Sn. Merve Yıldız -Demokrasi Ortaokulu

Sn. Mehmet Tonger -Değirmenlik Lisesi

Sn. Dila Kiracıoğlu -Değirmenlik Lisesi

Sn. Zeynep Göcen -Değirmenlik Lisesi

Sn. Tengül Cenkova -Değirmenlik Lisesi

 

 

Saygılarımla,

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulu (a)

Dr. Dt. Kaan ASVAROĞLU

(Başkan)

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