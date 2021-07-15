KTEB: İnternet üzerinden satışları yapılan ürünlerde sahtecilik halk sağlığımız adına dikkate alınmalıdır

"Maddi ve mesleki öncelikler güdülmeden, halk sağlığı en ön planda tutularak, çatışma değil dayanışma içerisinde olunması azami önem taşımaktadır"

Kamuoyunun dikkatine

Son zamanlarda üzülerek gözlemlemekteyiz ki, sadece eğitimli/uzman sağlık personelleri tarafından tavsiye edilerek, eczanelerde ve eczacı denetimi ile kullanımı uygun olan birçok ürünün satışı, maalesef konuyla ilgili eğitimi/bilgisi ve yasal yetkisi olmayan kişilerde/mecralarda da bulunabilmektedir.

Söz konusu kişiler, yalnızca bilgileri/yetkileri dışında hareket etmekle kalmayıp; zaman zaman eczacıları ve diğer sağlık paydaşlarını kötüleyen/karalayan söylemlerde bulunarak, eğitimimizi/bilgimizi aşağı görerek ve göstererek, ne yazık ki kendilerince iş yürütebilecekleri bir alan yaratma çabasına girmektedirler.

Özellikle internet üzerinden satışları yapılan ürünlerde sahteciliğin çok sık karşılaşılan bir durum olması ve bu/benzeri ürünleri pazarlayan kişilerin sağlık alanında eğitimli/yetkili kişiler olmayabileceği kamuoyumuz tarafından halk sağlığımız adına hassasiyetle dikkate alınmalıdır.

Bu hususta sadece biz eczacılara değil, sağlık sektörünü paylaştığımız diğer meslek gruplarına da büyük sorumluluk düşmektedir. Belirtmek isteriz ki; sağlık sektörü, disiplinler arası kesişen pek çok nokta nedeniyle, sağlık paydaşlarının birlikte çalışmasının gerektiği çok sayıda konu içermektedir. Bu kesişim noktalarında; maddi ve mesleki öncelikler güdülmeden, halk sağlığı en ön planda tutularak, çatışma değil dayanışma içerisinde olunması azami önem taşımaktadır. Her mesleğin kendi yetki/bilgi sınırları dahilinde ve bununla birlikte diğer mesleklerle saygı çerçevesinde bir işbirliği halinde olması, biz eczacıların ivedi temennisidir.

Tüm halkımızı bu konuda eczacılarımızın ve diğer sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya davet ederiz.

Saygıyla arz olunur.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği