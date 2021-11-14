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KTEB, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Kabri Başında Andı.

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği 11-14 Kasım Tarihleri Arasında Türk Eczacıları Birliği Tarafından Düzenlenen 43. Olağan Büyük Kongresi’ne Katılım Gösterdi.
KTEB, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Kabri Başında Andı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği 11-14 Kasım Tarihleri Arasında Türk Eczacıları Birliği Tarafından Düzenlenen 43. Olağan Büyük Kongresi’ne Katılım Gösterdi.
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Düzenlenen kongreye KTEB Başkanı Dr.Ecz.Umut Öksüz, Yönetim Kurulu Üyesi. Ecz. Zakire Kaleli ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Halit Kavçın katılım gösterdi. Heyet kongre öncesi, ilk olarak Anıtkabir’e ziyarette bulunarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü kabri başında andı.

Kongreye Türkiye Parlamentosunda bulunan 13 eczacı vekil yanı sıra, TEB merkez heyeti, 320 delege eczacı, 54 bölge odası temsilcileri ve gözlemci eczacılar ile 500’ü aşkın kişi kongrede yer aldı. Kongreye katılım gösteren KTEB Başkanı, genel kurula hitaben 12dakikalık bir konuşma gerçekleştirdi. Gerçekleşen konuşmada, pandemi döneminde Kıbrıs’lı Türk Eczacıların ne denli başarılı bir şekilde halka hizmet ettiklerini , KTEB faaliyetlerini, merkezi hükümetler ile yaşanılan sorunları,sunulan çözüm önerileri, ülkemizdeki aşı tedarik sorunlarını ve de Türkiye’de bulunan meslektaşlarının yaşadığı sorunları objektif şekilde dile getirdiği konuşma, tüm genel kurul tarafından taktir görerek alkış topladı.

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Ülkemiz meslektaşlarının sesini her alanda duyurmak için KTEB olarak elimizden gelen tüm gayreti her kademede hayata geçireceğimizi bildirir, kardeş meslek örgütümüz Türk Eczacıları Birliği’ne yeni dönemlerinin hayırlı olmasını dileriz.

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