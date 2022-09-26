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KTEMB başkanı yeniden Bora Karaçam

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KTEMB başkanı yeniden Bora Karaçam
KTEMB başkanı yeniden Bora Karaçam

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin (KTEMB) hafta sonu yapılan genel kurulunda tek aday olan Bora Karaçam yeniden başkanlık görevine getirildi.

KTEMB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, KTEZO Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde yer alan genel kurula, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

Hayatını kaybeden birlik üyeleri için saygı duruşu ile başlayan toplantıda Başkan Bora Karaçam ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı. Faaliyet ve mali raporların okunup aklanmasıyla devam eden toplantı, başkanlık, yönetim kurulu, onur kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin belirlenmesiyle sona erdi.

Oy birliğiyle belirlenen kurullarda göreve getirilen üyeler şunlar:

“Yönetim Kurulu: Türkay Uzun Sılalı, Mertsan Direl, Halit Aygün, Celal Hasan Cin, Rıdvan Umurtağ, Tarkan Bulancak, Mehmet Alyağut (Yedek), Ali Akbulut (Yedek)”

Onur Kurulu: Aziz Limasollu, Fadıl Korkut, Mehmet Nasiboğlu, Hakan Pehlivan, Vedat Faslı.

Denetleme Kurulu: Ahmet Çatankaya, Ziya Maraşlı”

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