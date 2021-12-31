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KTEMB: Kural göz ardı edildi. Tabelalar elektrik hatlarının altında olmamalıydı!

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Açıklamada "Kural tanımazlık ve denetim eksikliği yaşanan bu kazaya davetiye çıkarmıştır." denildi.
KTEMB: Kural göz ardı edildi. Tabelalar elektrik hatlarının altında olmamalıydı!

 

 

Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde sabah saat 10.00 sıralarında iki kişi olarak olay yerine gelen firma çalışanlarından birisinin reklam tabelasının tamirini yapmak üzere tabelanın üzerinde bulunduğu esnada bir eliyle enerjilenmiş haldeki 11 kV orta gerilim hattının iletkenini tutması ve bunun sonucunda bulunduğu yerden aşağıya düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini öğrendik.

 

Kural tanımazlık ve denetim eksikliği yaşanan bu kazaya davetiye çıkarmıştır. Ülkemizde yürürlükteki mevzuat gereği havai elektrik iletim hattına en yakın yapılaşmanın iletkenin iz düşümünden en az 3 metre uzakta olması gerektiği belirtilmektedir. Bunun gibi havai hatların bulunduğu yerlerde belirli elektriksel tedbirler ve iş güvenliği kuralları uygulanmadan profesyonel kişiler haricinde bu hatlara temas edebilecek kadar yaklaşılması hayati risk taşır. Olayın meydana geldiği yerdeki tabelanın havai hattın tam altında yakın mesafede olduğu ve bu kurala uygun olmadığı açıkça görülmektedir. Özellikle olayın yaşandığı yol üzerinde bu ve buna benzer pek çok tabela bulunmaktadır. Bu kuralın mutlak suretle acilen denetlenmesi ve uygun olmayan bu gibi tabelaların yerinin değiştirilmesi için ilgililer vakit kaybetmeden harekete geçmelidir.

 

              Saygılarımla,

 

 

 

Bora Karaçam

Başkan     

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