  • BIST 104.754
  • Altın 226,732
  • Dolar 5,3155
  • Euro 6,0685
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

KTEMB, SEHK ve Yunan Elektrik Müteahhitleri Birliği’nden sel mağdurlarına ortak bağış

»
KTEMB’den yapılan açıklamaya göre Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi tarafından karşılanan KTEMB ve SEHK heyetleri selde zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu. Daha sonra ihtiyaçlı aileyle görüşen heyet toplanan yardım paralarını bağışladı.
KTEMB, SEHK ve Yunan Elektrik Müteahhitleri Birliği’nden sel mağdurlarına ortak bağış

Aralık ayında yaşanan sel felaketinde zarar gören evler için Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği (SEHK) ve Yunanistan Elektrik Müteahhitleri Birliği (PA) tarafından toplanan yardım Dikmen Belediyesi aracılığıyla ihtiyaçlı aileye verildi.

KTEMB’den yapılan açıklamaya göre Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi tarafından karşılanan KTEMB ve SEHK heyetleri selde zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu. Daha sonra ihtiyaçlı aileyle görüşen heyet toplanan yardım paralarını bağışladı.

KTEMB Başkanı Bora Karaçam, SEHK Başkanı George Kyriacou ve PA Başkanı Manolis Kafkalas tarafından yapılan ortak açıklamada 2016 yılında Kıbrıs Rum Kesiminde Trodos bölgesindeki yangın ve Yunanistan’da geçtiğimiz yıl meydana gelen yangın felaketleri için de üç birlik tarafından benzer sembolik yardımların yapıldığı hatırlatıldı. Ülkede yaşanan selde hayatını kaybeden gençler için duyulan derin üzüntü ifade edilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve bu tür olayların tekrarlanmaması temennisiyle selden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Komisyonu: “Güney Kıbrıs aşırı dengesizlik yaşıyor”28 Şubat 2019 Perşembe 14:10
  • Akıncı: Sorun varsa çözüm arayışı da sürer28 Şubat 2019 Perşembe 13:11
  • Kıbrıslı Türkler çözüm olacağını düşünmüyor ancak tercih edilen model Federasyon!27 Şubat 2019 Çarşamba 16:43
  • Doğal gaz fonu yasasında uzlaşıya varıldı27 Şubat 2019 Çarşamba 15:10
  • Europa Nostra’dan liderlere çağrı27 Şubat 2019 Çarşamba 14:50
  • Liderler görüşmesi manşetlerde27 Şubat 2019 Çarşamba 14:35
  • CTP: Alınan kararları selamlıyoruz26 Şubat 2019 Salı 19:15
  • Anastasiadis: İki Kıbrıslı olarak, nasıl ilerleyebileceğimizi görüştük26 Şubat 2019 Salı 19:11
  • Akıncı'dan önemli açıklamalar: Telefonlar, Elektrik, mayınlar, Desantralizasyon..26 Şubat 2019 Salı 18:05
  • Son Dakika Haberi: Akıncı açıkladı, liderler yeniden buluşabilir26 Şubat 2019 Salı 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti