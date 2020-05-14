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KTEMB’nin, dijital evrak transferi ve ödeme işlemleri için hazırladığı cep telefonu aplikasyonu hayata geçirildi

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KTEMB’nin, dijital evrak transferi ve ödeme işlemleri için hazırladığı cep telefonu aplikasyonu hayata geçirildi
KTEMB’nin, dijital evrak transferi ve ödeme işlemleri için hazırladığı cep telefonu aplikasyonu hayata geçirildi

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin (KTEMB), dijital evrak transferi ve ödeme işlemleri için hazırladığı cep telefonu aplikasyonunun hayata geçirildiği, KTEMB ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında dijital evrak transferine başlandığı açıklandı.
Aplikasyonun kullanımıyla ilgili tanıtım videosuna birlik internet sitesindeki dijital kütüphaneden veya youtube üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin açıklamasına göre, dijital evrak transferi ve on-line ödeme işlemleri için üretilen ve tasarım ile test süreci tamamlanan KTEMB cep telefonu aplikasyonu hayata geçirildi.
“Hızlı Form” isimli KTEMB aplikasyonu ile özellikle Covid-19 şartlarında Kıb-Tek tarafından yapılan tesisat kontrol işlemleri için gereken belgeleri temin etmek için birlik üyelerinin artık ofislere gelmesine gerek kalmayacağı ve bu evrakların Kıb-Tek’e dijital olarak gönderileceği açıklandı.

Birlik Başkanı Bora Karaçam, konuyla ilgili açıklamasında, “KTEMB ile KIB-TEK arasında dijital evrak transferi dönemi resmen başlamış oldu” dedi.

Karaçam’ın aplikasyonla ilgili detay verdiği açıklaması şöyle:
“Kıb-Tek tarafından tesisatlara elektrik akımı bağlanması aşamasında Birlik üyelerinin yaptığı bina iç tesisat ve güneş enerji sistemleri elektrik işlerini Kıb-Tek tesisat kontrolüne sunmak için oluşturdukları müracaat dosyasındaki KTEMB Tesisat Kontrol Müracaat Forumlarının cep telefonu aplikasyonu ile Birlik’ten temin edilmesine olanak sağlandı. Bu evraklar Birliğimiz tarafından Kıb-Tek Bölge Amirliklerindeki ilgili tesisat kontrol birimlerine dijital olarak gönderilmeye başlandı. Böylece Covid-19 önlemlerinin aşamalı olarak kaldırılması sürecinde bir yandan bu işlemler için kişilerin dolaşmasına gerek kalmadı, zamandan tasarruf edildi ve kağıt israfı önlendi, uygulama dolayısıyla KTEMB ile Kıb-Tek arasında dijital evrak transferi dönemi de resmen başlamış oldu. Kapsamın daha da geliştirilmesi ve Birlik üyelerinin müşterilerinin dosyalarının durumunu internet üzerinden takip edebileceği bir mekanizma oluşturulması için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Kıb-Tek ile iletişim içindeyiz. Aplikasyonun kullanımı ile ilgili tanıtım videosuna Birlik internet sitesindeki dijital kütüphaneden (https://www.ktemb.org/KTEMB-indirme.html) veya youtube (https://www.youtube.com/watch?v=MQ50Kh82Zcw) üzerinden ulaşılabilir.”

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