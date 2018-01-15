KTES Dr. Fazıl Küçük’ün 34’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası, Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 34’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Dr. Fazıl Küçük, Rum saldırılarının en acımasız ve yoğun günlerinde Kıbrıs Türkü’nün onuruna, özgürlüğüne ve Anavatan Türkiye’ye olan sarsılmaz inancından yola çıkarak direniş ve mücadele meşalesini ateşleyerek halkın bugünlere ulaşmasında tarihsel bir rol üstlenmiştir” denilen mesajda, ‘bütün mücadelemizin hedefi halkımızın menfaatlerini müdafaa etmektir’ ilkesiyle, halkından aldığı güçle ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle onurlu bir varoluş mücadelesi veren Dr. Fazıl Küçük’ün, halkı ile iç içe, her zaman birlikte hareket ederek 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlanan bağımsızlık hareketine öncülük ettiği kaydedildi.

Başkan Bilal Akbayır tarafından yayımlanan mesajda, şöyle denildi:

“Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası olarak bizler, tarihe mal olmuş ölümsüz liderlerimizin yolunda, büyük zorluklarla kazanılan haklarımızın verdiği ilhamla gençlerimizi eğitmeye ve onların dünya ile rekabet edebilecek donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesine gayret edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun.”