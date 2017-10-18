KTEV bursu almaya hak kazanan öğrencilerin tam listesi

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ortaokul ve liselerde burs almaya hak kazanan öğrencileri açıkladı.
KTEV Müdüriyetinden verilen bilgiye göre, 2017-18 öğretim yılında 60 öğrenci Vakfın eğitim bursunu almaya hak kazandı.
Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ortaokul ve liselerde burs almaya hak kazanan öğrencileri açıkladı.
KTEV Müdüriyetinden verilen bilgiye göre, 2017-18 öğretim yılında 60 öğrenci Vakfın eğitim bursunu almaya hak kazandı.
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