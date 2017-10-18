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KTEV bursu almaya hak kazanan öğrencilerin tam listesi

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KTEV bursu almaya hak kazanan öğrencilerin tam listesi
KTEV’den eğitim bursu almaya hak kazanan öğrenciler açıklandı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ortaokul ve liselerde burs almaya hak kazanan öğrencileri açıkladı.

KTEV Müdüriyetinden verilen bilgiye göre, 2017-18 öğretim yılında 60 öğrenci Vakfın eğitim bursunu almaya hak kazandı.

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