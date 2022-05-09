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KTEV, Kitap Ayracı ve Kompozisyon Yarışması” Ödül Töreni 31 Mayıs’ta…

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KTEV, Kitap Ayracı ve Kompozisyon Yarışması” Ödül Töreni 31 Mayıs’ta…
KTEV, Kitap Ayracı ve Kompozisyon Yarışması” Ödül Töreni 31 Mayıs’ta…

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın (KTEV) her yıl geleneksel olarak düzenlediği, ilkokul öğrencilerine yönelik “Kompozisyon ve Kitap Ayracı” yarışmaları yapıldı.

K.T. Öğretmenler Koop Ltd. sponsorluğunda gerçekleşen “Kompozisyon Yarışması”nda jüri üyesi olarak, Zelda Kiriş, Hatice Şenbülbül ve Umure Örs görev yaptı.

Cypri-Cola / Evsu Ltd. sponsorluğunda gerçekleşen Kitap Ayracı yarışmasında ise, Semral Öztan, Bahire Korol, Ruzen Atakan ve Türkan Mengi görev yaptı.

KTEV’den verilen bilgiye göre, Yarışmaların ödül töreni 31 Mayıs Salı günü 10.30 – 12.00 saatleri arasında Lefkoşa AKM’de gerçekleşecek.

2019 – 2020 yılı ödül töreni Covid-19 pandemi koşulları nedeniyle ertelenmiş ve yapılamamıştı.

Önceki yılların ödül töreni, bu yıl gerçekleşecek ödül töreniyle birlikte yapılacak ve ödüller sahiplerine verilecek.

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