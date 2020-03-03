  • BIST 111.207
  • Altın 321,280
  • Dolar 6,0895
  • Euro 6,8044
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

KTEV kompozisyon yarışması sonuçları açıklandı

» »
KTEV kompozisyon yarışması sonuçları açıklandı
KTEV kompozisyon yarışması sonuçları açıklandı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 23’üncü Kompozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler belirlendi. Ödül töreni 18 Mart’ta saat 10.30 da Lefkoşa AKM’de gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi destekleriyle ilkokul 5’nci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan kompozisyon yarışması 14 Ocak’ta yer almıştı.

Yarışmada 23 Nisan İlkokulu’ndan Su Aksu birinci, Şht. Osman Ahmet İlkokulu’ndan Umut Çetin ikinci, Karşıyaka Merkez İlkokulu’ndan Rabia Bucak ve Levent Schools’dan Mira Malik üçüncü oldu.

Alsancak İlkokulu’ndan Çamay Selkan, Vadili – İnönü İlkokulu’ndan Seval Gözügüzel, Karakol İlkokulu’ndan Zeren Tığıl, Alsancak İlkokulu’ndan Lalebel Özbilenler, 9 Eylül İlkokulu’ndan Serap Kapılgan ve Güvercinlik R.R. Denktaş İlkokulu’ndan Azra Yiğit’e mansiyon ödülü verilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran, Çin, Irak, Güney Kore ve İtalya'dan KKTC’ye yolcu kabul edilmiyor03 Mart 2020 Salı 19:25
  • “Rum tarafı 4 geçiş kapısını, kendini tek egemen güç görerek kapatmakla her zamanki tutumunu sergiledi”03 Mart 2020 Salı 19:22
  • KTTO, bazı sınır kapılarının kapatılmasını ve yeni uygulamaları eleştirdi03 Mart 2020 Salı 19:18
  • Hüseyin Kanatlı’nın vefatı nedeniyle bazı bakanlar başsağlığı mesajı yayımladı03 Mart 2020 Salı 18:00
  • YAGA, Kuzey İrlanda’da bazı üst düzey temaslarda bulundu. 03 Mart 2020 Salı 17:18
  • Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Hüseyin Kanatlı için başsağlığı mesajı yayımladı03 Mart 2020 Salı 16:34
  • Devlette işe alınan CAS çalışanlarının görevlendirilmelerinde “popülist” davranıldı03 Mart 2020 Salı 16:33
  • Arıklı: Bedelli askerliğin önünü açmalıyız03 Mart 2020 Salı 16:28
  • KKTC Dışişleri Bakanlığı: Rum yönetiminden yeni mülteci manipülasyonu03 Mart 2020 Salı 16:12
  • Ankara'dan para gelmedi, Maliye Şubat maaşlarını ödemek için borçlandı03 Mart 2020 Salı 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti