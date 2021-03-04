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KTEV Pandemi Döneminde 135 Bin Tl Destek Bursu Verdi

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Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV), pandemi döneminde burslu öğrencilere 135 bin TL’lik destek bursu verdiğini açıkladı.
KTEV Pandemi Döneminde 135 Bin Tl Destek Bursu Verdi

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV), pandemi döneminde burslu öğrencilere 135 bin TL’lik destek bursu verdiğini açıkladı.

Vakıftan yapılan açıklamada, vakfa bağışta bulunan herkese teşekkür edildi.

Açıklamada, vakfın, kurulduğu günden itibaren ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere destek bursu verebilmek için sürekli olarak bağış desteğine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilerek, “Vakıf, bu öğrenciler için yaptığı tüm yardımları ve faaliyetleri sadece Vakfın kendi öz kaynaklarından karşılamak mümkün olmadığından, kurum, kuruluş, iş insanları ve duyarlı vatandaşlardan gelen bağışlarla sürdürebilmektedir” denildi.

KTEV’in bugüne kadar 1,560 öğrenciye destek bursu verdiği kaydedilen açıklamada, geliri düşük ailelerin yaşadığı sıkıntıya işaret edildi ve daha çok öğrenciye destek verilebilmesi için vakfa bağış çağrısı yapıldı.

Bağış yapmak isteyenlerin daha fazla bilgiye (0392) 228 9200 veya (0533) 877 9200 numaralı telefonlardan ve vakfın sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtildi.

KTEV açıklamasında “’Bir Çocuğun Hayatında Sen de İz Bırak’ sloganıyla bu farkındalığı yaratırsak hep birlikte mutlu ve umutlu günlere ulaşabiliriz” denildi.

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