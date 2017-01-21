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KTEZO 10. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleşecek

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KTEZO 10. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleşecek
KTAMS'ta gerçekleşecek olan kurulla ilgili odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Toplumsal talep ve önerilerin bir kez daha bir bütün olarak ortaya konması, tartışılması, yenilenmesi ve daha iyi örgütlenme için Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası 10. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilecektir.

10. Olağan Genel Kurul’un gündemi açılışın ardından divanın oluşumu, KTEZO’nun çalışmalarıyla ilgili kısa film gösterimi, konukların konuşmaları ve mesajların okunması, KTEZO Başkanı’nın konuşması, genel kurul karar önerileri, çalışma raporunun sunulması, mali raporun sunulması ve aklanması, KTEZO Oda Meclisi seçimi ve ardından görüş ve eleştirilerin belirtilmesiyle kurul sonlanacaktır. 

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